Sluikstort in midden van de baan 18 juni 2018

02u38 0

Sluikstorters hebben dit weekend een grote hoeveelheid kledij achtergelaten in het midden van de baan in de Steentjesstraat. De goederen werden opgehaald door het 'Maldegem Ontzettend Proper'- of MOP-team van de gemeente. Getuigen kunnen zich steeds melden bij de politie van Maldegem via het nummer 050/72.71.70. (OSG)