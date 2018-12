Slagerij Dobbelaere uit Kleit in de prijzen voor ambachtelijk werk Joeri Seymortier

15 december 2018

10u49 0 Maldegem Jo Dobbelaere en Anneleen Sanders van Slagerij Dobbelaere uit Kleit bij Maldegem hebben van Unizo het label ‘Handmade in Belgium’ ontvangen.

Het label wordt uitgereikt aan vakmensen die nog ambachtelijke producten maken en verkopen. “Consumenten zijn meer dan ooit op zoek naar originele en authentieke producten”, klinkt het bij Unizo Oost-Vlaanderen. “Niet evident, want ondernemers die ambachtelijke producten vervaardigen moeten opboksen tegen de concurrentie van industriële producten. Bovendien is de term ‘ambachtelijk’ of ‘artisanaal’ in België niet beschermd. Met het authenticiteitslabel ‘Handmade in Belgium’ van Unizo, krijgt de consument de garantie dat het product ambachtelijk en met liefde gemaakt is.”

Jo Dobbelaere is de derde generatie in de slagerij. De meeste dieren komen van lokale boeren uit de buurt. Twee derde van de charcuterie is eigen productie, waarvan het grootste deel handwerk is.