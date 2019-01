Sint-Annapark zondag decor voor Grote Prijs Atletiekclub Meetjesland Joeri Seymortier

18 januari 2019

11u20 0 Maldegem ACME, de Atletiekclub Meetjesland, houdt op zondag 20 januari de 28ste Grote Prijs Atletiekclub Meetjesland.

Het sportfeest wordt zondag vanaf 11.30 uur gehouden in het Sint-Annapark in Maldegem. Er wordt gestart met een volksveldloop. Vanaf 12.15 uur gaan de jeugdatleten het veld in. Nieuw dit jaar is dat ook de allerkleinsten die in 2012 en 2013 geboren zijn, kunnen deelnemen.

Vanaf 15 uur lopen de volwassenen hun afstanden en die gaan tot 9,6 kilometer. Er worden grote namen uit de Belgische crosswereld verwacht. Info: www.acmeetjesland.be.