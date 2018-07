Sint-Annakasteel onbruikbaar na renovatie GEMEENTE KRIJGT GEEN KEURINGSATTEST VOOR VERNIEUWDE ELEKTRICITEIT JOERI SEYMORTIER

02u33 2 Maldegem Het statige Sint-Annakasteel in het hartje van Maldegem werd vorig jaar grondig gerestaureerd, en net voor Nieuwjaar feestelijk geopend. Het moest de nieuwe thuis voor de verenigingen worden, maar ondertussen kan er nog altijd niets georganiseerd worden. De keuring van de elektriciteit laat op zich wachten.

Het verhaal van het Sint-Annakasteel begint steeds meer op de Processie van Echternach te lijken. Het witte statige gebouw was ooit het politiekantoor van Maldegem, maar stond jaren leeg. Maldegem wou het kasteel eigenlijk in erfpacht geven en hoopte dat iemand er een hotel of restaurant zou opstarten. De gemeente zou het pand dan aan een klein symbolisch bedrag ter beschikking stellen, maar de nieuwe uitbaters zouden het kasteel wel zelf moeten herstellen. Er werd zelfs gezocht met een Europese aanbesteding, zodat vooral ook de Nederlanders zouden kunnen intekenen. Maar uiteindelijk werd niemand gevonden.





Vorig jaar heeft de gemeente het Sint-Annakasteel dan maar zelf gerestaureerd en er 150.000 euro ingepompt. Het gebouw zou gebruikt worden voor gemeentelijke ontvangsten en recepties en zou ook de ideale uitvalsbasis voor de verenigingen zijn. Gemeenteraadslid Peter Van Hecke (Open Vld) luidt de alarmbel, want ook een half jaar na de opening worden alle aanvragen voor activiteiten nog altijd geweigerd.





Niet verzekerd bij incident

"We hebben voorlopig nog geen keuringsattest van de elektriciteit", geeft burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) toe. "De benedenverdieping is volledig gerestaureerd en alles is perfect in orde met de brandveiligheid. Maar de elektriciteit van de benedenverdieping en de nog niet gerenoveerde bovenverdieping zit op dezelfde kast. Omdat de elektriciteit boven nog niet vernieuwd is, krijgen we dus geen attest. Als burgemeester kan ik dan ook het risico niet nemen om daar organisaties toe te laten. Er zijn al een paar kleinere organisaties geweest, maar dan werd telkens een stroomgroep gebruikt. Maar dat kunnen we natuurlijk niet voor elke receptie of activiteit doen. We willen dit zo snel mogelijk oplossen. Wellicht wordt de eenvoudigste oplossing dat we de elektriciteit van de bovenverdieping gewoon doorknippen. Dan kunnen we de benedenverdieping op een apart circuit steken, en zal alles snel gekeurd geraken. Zonder dat attest, laten we niets toe in het Sint-Annakasteel. Als daar iets gebeurt, dan zijn we niet eens verzekerd."





Bovenverdieping

De gemeente Maldegem heeft de intentie om ook de bovenverdieping van het Sint-Annakasteel te restaureren, maar dat dossier moet nog op de rails gezet worden. Niemand wil zo lang wachten om ook de benedenverdieping te mogen gebruiken.