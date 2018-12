Schrijf je mee? zaterdag Amnesty’s Schrijfmarathon in bib Maldegem Joeri Seymortier

07 december 2018

15u02 1 Maldegem Maldegem werkt de hele maand december mee aan de Schrijfactie van Amnesty International.

Je kan elke dag terecht in het gemeentehuis, en op zaterdag 8 december kan je ook tussen 9 en 12 uur in de bibliotheek brieven schrijven. “Schrijf één of meerdere brieven en laat zo je stem tegen onrecht horen”, klinkt het.

Je vindt de bibliotheek van Maldegem op de Schouwburgplaats. De Noord-Zuiddienst voorziet zaterdag voorbeeldbrieven, koffie, thee, fruitsap en versnaperingen. De hele maand december staat aan het onthaal van het gemeentehuis ook een schrijftafel. Wie geen tijd heeft om langs te komen, kan ook online brieven ondertekenen of zelf een schrijfactie organiseren. Info: www.schrijfmarathon.be.