School wil klooster van 150 jaar oud verbouwen (maar er is geen geld) Directie De Kleiheuvel hoopt op milde schenker of testament Joeri Seymortier

15 januari 2019

17u50 0 Maldegem De vrije basisschool De Kleiheuvel in Kleit bij Maldegem wil het oude klooster grondig verbouwen. Het gebouw van 150 jaar oud is de voorgevel van de school en moet dringend gerenoveerd worden. Alleen: er is geen geld. De school zoekt extra inkomsten, en hoopt op een milde schenker die de school kan redden.

De Kleiheuvel opende vorig jaar nog de nieuwe kleuterschool, een project dat twee miljoen euro gekost heeft. Maar daarmee zijn de werken op de school niet voorbij. Het oude klooster aan de straatkant van de Kleitkalseide moet dringend gerenoveerd worden. Onder andere de burelen en de klas van het eerste leerjaar zitten in dat gebouw. Maar de renovatieplannen worden (tijdelijk) uitgesteld, omdat er voorlopig geen geld is.

“We hebben minstens 500.000 euro nodig. Als we ook de mooie zolder van het klooster willen inrichten is dat zelfs dubbel zoveel”, zegt directeur Stefanie Van den Bussche. “Na de bouw van onze nieuwe kleuterschool hebben wij echter geen geld meer over. We krijgen als school ongeveer 155.000 euro werkingsmiddelen van de overheid. Met een strakke begroting hebben we hier op school elk jaar ongeveer 130.000 euro kosten. We zitten ook met een jaarlijkse leningsaflossing van 20.000 euro. We hebben dus maar 5.000 euro per jaar over voor onverwachte kosten. Dat is nodig voor als bijvoorbeeld ons dak begint te lekken, of er iets moet gerepareerd moet worden. Sparen is er hier niet bij, en op extra subsidies hebben wij ook geen recht.”

250 leerlingen

De school wil de oude en nieuwe polyvalente zaal nu zoveel mogelijk verhuren aan verenigingen en particulieren, om zo extra geld te verdienen. De school zet ook alle hoop op een milde schenker. “Ouders en sympathisanten kunnen hier al donateur worden en onze school zo helpen”, zegt directeur Van den Bussche. “Er is ook de jaarlijkse sponsorloop die heel wat opbrengt, en ook onze ouderraad doet heel wat om geld in te zamelen. Maar we kunnen geen geld blijven vragen aan onze ouders. Eigenlijk hopen we op een milde schenker. Andere scholen in het Meetjesland hebben het geluk al gehad dat er iemand was die de school in zijn of haar testament gezet heeft. Daar hopen we hier nu in Kleit ook op. Steeds meer mensen zetten een goed doel in hun testament. Waarom dan niet schenken aan de school in het dorp? We hebben vandaag 250 leerlingen en blijven groeien. Schenken is dus meebouwen aan een mooier dorp en een betere wereld. Een schenking aan de school kan gerust via een hand- of bankgift of via een notariële schenking. Het zou fantastisch zijn om zo de toekomst van onze school veilig te kunnen stellen”, zegt directeur Stefanie Van den Bussche nog.

Informatie op directie@vbsdekleiheuvel.be of op 050/71.52.07.