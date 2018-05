School maakt radio 26 mei 2018

De gemeentelijke basisschool Kruipuit in Adegem maakt dit weekend twee dagen liveradio van op het schooldomein.





De school wil van de weide naast de school een nieuwe speelruimte maken, maar ook een nieuwe ontmoetingsplaats voor de buurt. Dit weekend willen ze met hun liveradio de buurt zo veel mogelijk betrekken bij het project. "Met het subsidieproject 'Gek op Groen' en de aankoop van de weide naast de school door de gemeente Maldegem willen we niet alleen de school, maar ook de buurt als sociaal geheel verder versterken", zegt directeur Manu Buysse. "Inspraak en participatie van de buurt is belangrijk. Met twee dagen liveradio willen we als school de buurt naar hier lokken. Zondag is er sowieso het schoolfeest, maar ook zaterdag kan je heel de dag op onze schoolsite terecht.





Radio Kruipuit is nog te horen tot zondag 27 mei om 20 uur, via 97.2 FM, via de livestream op de website van de school of gewoon live op de school. (JSA)