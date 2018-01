Schepen De Roo op lijst burgemeester, schepen Sierens niet 26 januari 2018

02u50 0 Maldegem Schepen Geert De Roo (CD&V) stapt mee in het verhaal van burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) om in Maldegem een onafhankelijke lijst op te starten. Schepen Frank Sierens (CD&V) past.

Het nieuws dat huidig burgemeester Marleen Van den Bussche in oktober dan toch niet stopt met politiek en het wil proberen met een onafhankelijke gemeentelijst, sloeg vorig weekend in als een bom. Met haar 1.782 voorkeurstemmen is zij een stemmenkanon. Haar eigen CD&V kiest er voor om schepen en Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman lijsttrekker en dus kandidaat-burgemeester te maken. Want vorige keer haalde zij van op de vierde plaats een ijzersterke score met 2.133 stemmen. Maar die keuze schoot bij de 'oude garde' in een verkeerd keelgat. Niet alleen Marleen Van den Bussche, maar ook de schepenen Geert De Roo en Frank Sierens zeiden meteen dat ze niet meer op de lijst van CD&V zouden staan.





Lijstduwer

Huidig schepen Geert De Roo heeft ondertussen een beslissing genomen en zal in oktober op de nieuwe lijst van Van den Bussche staan. Een dikke vis, want tijdens de vorige verkiezingen was De Roo als lijstduwer goed voor 1.374 stemmen. "Onze burgemeester heeft deze legislatuur mooi werk geleverd en ik geloof dat ze dat ook nog in een tweede legislatuur kan doen. Ja, ik zal de lijst van de burgemeester dus steunen", bevestigt Geert De Roo.





Nieuw elan

Schepen Frank Sierens scoorde vorige keer 1.303 voorkeurstemmen, maar hij zegt te stoppen met politiek. "Ik ben niet van plan om op de nieuwe lijst van onze burgemeester te staan", zegt schepen Sierens. "Ik heb geen plannen in die richting. En ook geen plannen in elke andere richting. Of ik de zet van de burgemeester begrijp? Ik begrijp dat ten volle en denk dat er op die manier een vernieuwend elan aan de politiek in Maldegem kan gegeven worden", aldus schepen Sierens.





Ook de naam van oud-schepen Noël Wille werd genoemd voor de nieuwe lijst. Maar ook hij zal passen. Wille is 77 jaar en zegt eind dit jaar na 36 jaar definitief een streep te trekken onder zijn politiek werk. (JSA)