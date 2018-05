Samen planken op het werk 15 mei 2018

Drukkerij Verstraete IML uit Maldegem houdt deze week een 'gezonde week'. Dat gebeurt onder andere met een zogenaamde 'plank challenge'.





Verstraete wil het personeel gezond houden en doet dat onder andere met een plank challenge: één minuut lang met zoveel mogelijk medewerkers de plankhouding aannemen. Daarbij worden alle spieren opgespannen, en dat is gezond. "De week wordt gehouden samen met Mensana", zegt Hilke Van Den Geuchte. "Woensdag willen we zoveel mogelijk personeelsleden in plankhouding krijgen, en nu al wordt duchtig geoefend. Donderdag is dan weer de 'dag rond burn-outpreventie', met spreker Michael Portzky, neuropsycholoog en auteur van het boek Veerkracht."





(JSA)