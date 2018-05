Ruzie en nachtlawaai op KLJ-fuif 07 mei 2018

02u31 0

De KLJ-fuif in de Vulderstraat in Maldegem liep in de nacht van zaterdag op zondag niet echt op rolletjes. Tussen 2.33 en 3.38 uur maakten maar liefst zeven verschillende omwonenden melding van nachtlawaai. Toen de fuif eindigde rond 4.30 uur raakten de gemoederen ook verhit. De politie moest ter plaatse komen om toezicht te houden zodat er geen vechtpartijen ontstonden. (WSG)