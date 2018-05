Rood licht negeren? Meteen 174 euro betalen 28 mei 2018

De verkeerspolitie van Maldegem heeft zaterdag controles uitgevoerd op verschillende locaties. Daarbij werd er gecontroleerd of bestuurders de verkeerslichten langs de N49 en op het kruispunt Sint-Barbarastraat/Koning Leopoldlaan niet negeerden. Een overtreder moest een onmiddellijke inning van 174 euro betalen. Zeven bestuurders werden aan een ademtest onderworpen, niemand had gedronken. Een bestuurder van een bromfiets werd geverbaliseerd omdat hij geen helm droeg. Die was verplicht. (DJG)