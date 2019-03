Ronde Tafel Maldegem schenkt 4.750 euro aan MUG-heli: goed voor één maand brandstof Joeri Seymortier

18 maart 2019

10u36 0 Maldegem De Ronde Tafel Maldegem 87 heeft een cheque van 4.750 euro geschonken aan de vereniging van de MUG-helikopter.

Het bedrag is het equivalent van de kost van een maand brandstof voor de helikopter, die 700 vluchten per jaar uitvoert. “We hebben het bedrag samen gespaard met een ‘Run for Life’, een avondfeest ‘Glitterbox’ en een champagneverkoop”, zegt secretaris Peter Kindts. “De MUG-heli wordt niet door de overheid gesubsidieerd, en wordt getrokken door Dokter Nico Müller, gelinkt aan AZ-Sint Jan in Brugge. De heli is een belangrijke schakel in medische urgentie en redt jaarlijks heel wat mensenlevens. De MUG-heli vertrekt vanuit zijn basis in Brugge en kan binnen de 15 minuten landen in heel West-Vlaanderen, een heel stuk van Oost-Vlaanderen en Zeeland.”