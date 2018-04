Roemeense 'toeristen' inspecteren woning 16 april 2018

"We zijn toeristen." Dat verklaarden zaterdagavond drie Roemenen die met hun champagnekleurige bestelwagen stopten aan een woning in de Waleweg in Maldegem en vervolgens voortreden. Een buurtbewoner vond de bestelwagen verdacht en alarmeerde rond 18 uur de politie. De mannen en hun voertuig werden gecontroleerd, maar de politie vond niets bezwarends of strafbaars. De toeristen mochten daarna voortrijden. (JEW)