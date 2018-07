Roemeense inbrekersbende naar cel 07 juli 2018

Een groep Roemeense inbrekers is veroordeeld tot celstraffen voor een resem inbraken in 2017. De bende viseerde vooral kapperszaken en krantenwinkels, maar brak ook binnen in woningen. Volgens het parket pleegde de bende een veertigtal feiten, vaak met een grote buit. Dat gebeurde over heel Vlaanderen, ook in Maldegem. De dieven behoorden tot een organisatie die handelde vanuit Roemenië zelf. Af en toe zond de organisatie inbrekers naar België. De inbraken gebeurden dus telkens in een andere samenstelling. "Het is juist dat de economische situatie in Roemenië geen Disneyland is", zei de procureur daarover, "maar België is natuurlijk ook geen Eldorado." De rechtbank sprak celstraffen uit van dertig maanden tot vier jaar. De inbrekers moeten ook hun slachtoffers terugbetalen - al valt nog af te wachten hoe dat zal gebeuren. Enkele slachtoffers verloren meer dan 20.000 euro. (OSG)