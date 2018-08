Rode alg in Ede vastgesteld 18 augustus 2018

Na de blauwalg in de waterbekken van Kleit is er in Maldegem nu ook rode alg vastgesteld in de Ede ter hoogte van het Sint-Annapark in het centrum. Bewoners en bezoekers worden gevraagd alle contact met het water te vermijden. "In de Ede ter hoogte van het Sint-Annapark is een rode verkleuring in het water vastgesteld, vermoedelijk rode alg", zegt burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V). "We hebben als gemeente de provincie als waterbeheerder op de hoogte gebracht om verder onderzoek uit te voeren. In afwachting van de resultaten raden wij alle contact met het water af." (JSA)