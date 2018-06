Reisbemiddeling voor trips met beperkt budget 13 juni 2018

Het lokaal dienstencentrum Oud Sint-Jozef in Maldegem opent een Rap op Stap-kantoor. Mensen met een beperkt budget kunnen er info krijgen over budgetvriendelijk reizen.





Het kantoor zal elke donderdagnamiddag open zijn van 13 tot 16 uur, en wordt bemand door een vijftal vrijwilligers. "Mensen die elke eurocent twee keer moeten omdraaien, besparen vaak op vrije tijd of uitstapjes. Daardoor komen ze in een sociaal isolement", zegt voorzitter Stefaan Standaert. "In ons Rap op Stap-kantoor helpen we mensen met een beperkt budget met toeristische uitstappen, reisjes of sport- en cultuuractiviteiten. We willen de drempel zo laag mogelijk houden, dus iedereen kan er binnen stappen."





Voor meer informatie kan je bellen naar 050/40.39.24. (JSA)