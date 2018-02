Raad van Elf duwt carnaval op gang 09 februari 2018

02u27 35 Maldegem De Raad van Elf in Maldegem heeft het startschot gegeven voor carnaval. De komende drie dagen staat Maldegem op z'n kop.

Vandaag, vrijdag 9 februari, wordt vanaf 16.30 uur Carnaval on Ice georganiseerd, op de ijspiste in het centrum. Zaterdagavond wordt de reus Klara gedoopt. "Op vraag van het gemeentebestuur werd een nieuwe Maldegemse reus gerealiseerd door de Kuma, de Raad van Elf en enkele Maldegemse Carnavalsverenigingen", zegt prins Frank II. "De nieuwe reus krijgt zondag ook een ereplaats in onze stoeten."





Op zondag 11 februari zijn er drie stoeten in Maldegem. Om 15 uur is er de kinderstoet, gevolgd door de reclamestoet. Vanaf 19 uur trekt de verlichte avondstoet dan door de centrumstraten van de gemeente. (JSA)