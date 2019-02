Prins Joanicq I (20) is jongste Prins Carnaval ooit in Maldegem Joeri Seymortier

09u39 0 Maldegem Maldegem gaat het carnaval tegemoet met de jongste Prins Carnaval uit de geschiedenis. Joanicq Caboor is amper 20 jaar.

De Raad van Elf deed er lang geheimzinnig over, maar heeft nu toch de Prins Carnaval 2019 bekend gemaakt. Dat wordt Joanicq Caboor uit Kleit, alias Prins Joanicq I. “Ik ben 20 jaar en daarmee de jongste prins ooit in de geschiedenis van het carnaval van Maldegem”, zegt de nieuwe prins. “Ik ben de zoon van Tom Caboor en Inge Bracke, en werk als loonwerker in een bedrijf in Ruiselede. Carnaval werd mij echt met de paplepel ingegeven. Tien jaar geleden ben ik al eens jeugdprins geworden in Maldegem. Het is fantastisch dat ik nu Prins Carnaval van Maldegem ben. Ik ben echt benieuwd wat dit de komende weken allemaal zal geven. Ik begin vol enthousiasme aan mijn eerste jaar, maar wie weet zit er hier wel een vervolg in.”

Dat vervolg ziet de Raad van Elf ook wel zitten. “Het is natuurlijk nog afwachten, maar als Prins Joanicq drie keer prins zou zijn, dan kunnen we binnen twee jaar voor de 55ste verjaardag van carnaval Maldegem nog eens een keizer hebben, en een echte prinsenverkiezing organiseren. Dat zou mooi zijn in een jubileumjaar”, zegt Kris Wille.

De nieuwe Prins Carnaval krijgt hulp. Zijn vriendin Kyara Lems is zijn prinses. Branco Goethals is zijn adjudant, en de hofdames zijn Jolien Martens en Tessa Caboor. Die laatste is de zus van de prins. Maldegem carnaval wordt dit jaar gehouden in het weekend van 3 maart.