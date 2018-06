Porsche van 200.000 euro in gracht 11 juni 2018

Een 50-jarige man uit Charleroi is zaterdag rond 14 uur met zijn Porsche Panamera, een sportwagen met een prijskaartje dat kan oplopen tot 200.000 euro, in de gracht beland op het kruispunt van de N44 met de Burchtstraat in Maldegem. De man reed in de richting van de N49, maar botste er tegen de Mercedes van een 20-jarige man uit Melsele. Die kwam vanuit de andere richting en wilde van op de N44 links afslaan in de Burchtstraat. De passagier van de Melselenaar raakte lichtgewond. Beide wagens moesten getakeld worden. (JEW)