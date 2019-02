Politie zoekt sporen van inbrekers Wouter Spillebeen

03 februari 2019

17u05 0 Maldegem De politie van Maldegem is op zoek naar sporen en aanwijzingen die kunnen leiden tot de inbrekers die vrijdagavond in de Schorreweg een vrijstaande woning viseerden.

Rond 23 uur kreeg de politie de oproep dat een diefstal met braak had plaatsgevonden in de woning in de Schorreweg. Terwijl de bewoners in de vroege avond afwezig waren, doorzochten de inbrekers de hele bovenverdieping. Ze gingen aan de haal met enkele kostbare voorwerpen. Het Buurtinformatienetwerk werd opgestart en de politie voert een buurtonderzoek uit om de daders op te sporen.