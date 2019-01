Politie waarschuwt voor valse Telenet-facturen Jeffrey Dujardin

30 januari 2019

19u26 0 Maldegem De lokale politie van politiezone Maldegem waarschuwt haar inwoners voor valse aanmaningen van Telenet-facturen die verstuurd worden. “Het is een poging tot oplichting.”

“Woensdagmorgen opende een inwoner uit Maldegem zijn mailbox en kreeg ondermeer een valse aanmaning van een factuur uitgaande van Telenet onder de ogen”, zegt de politie. De brief draagt ook het logo van Telenet. “De melder had reeds betaald, het bedrag en het rekeningnummer waarop diende gestort te worden kloppen niet. Ook het taalgebruik in de brief komen niet overeen mat het gangbare correcte Nederlands.” De politie vraagt dan ook om de mail te wissen en hierop niet in te gaan. De volledige brief kan je hier lezen.