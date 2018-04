Politie waarschuwt voor malafide mails 28 april 2018

Twee Maldegemnaren zijn de afgelopen dagen naar de politie gestapt nadat ze het slachtoffer geworden waren van phishing. De daders stuurden een e-mail en maakten gebruik van een nagemaakt logo van een bankinstelling. "Ze boden een nieuwe kaartlezer aan. Vervolgens vragen ze om op een link te klikken waardoor je op een site terechtkomt om bijkomende gegevens in te vullen. Zo vissen ze naar je pincode." Later merkten slachtoffers op dat er een geldsom verdwenen was. De Maldegemse politie wil dan ook iedereen waarschuwen om nooit in te gaan op dergelijke e-mails. (JEW)