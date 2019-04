Politie waarschuwt voor gauwdieven Wouter Spillebeen

08 april 2019

17u59 0 Maldegem Uit de jaarcijfers van de politiezone Maldegem blijkt dat het aantal gauwdiefstallen stijgt. Daarom waarschuwt de politie voor pickpockets.

Afgelopen zaterdag werd een 53-jarige dame rond 15 uur nog het slachtoffer van een gauwdief in de Lidl in Maldegem. Naar aanleiding daarvan en door de stijgende aantallen verspreidt de politie een paar tips. “Wees alert en bied deze gelegenheidsdieven geen kans”, klinkt het. “Leg uw portefeuille niet los in uw karretje of mandje, steek uw portefeuille in een handtas of jaszak en sluit deze goed af.”