Politie vindt dronken 'inbreker' op toilet winkel 16 april 2018

De politie heeft zaterdagnacht een 28-jarige zwaar dronken en verwarde man meegenomen uit een toilet van een winkel langs de Koning Leopoldlaan in Maldegem. De uitbater had geluid gehoord op het dak en verwittigde de politie. Samen met de inspecteurs stelde hij vast dat de glazen toegangsdeur vernield was en op de grond lag. Groot was hun verbazing toen ze in de toiletten aan de ingang de man aantroffen. Hij werd gefouilleerd en mocht zijn roes uitslapen in een cel. "Het is een wonder dat hij niet gewond is geraakt", zegt de politie, die een proces-verbaal opmaakte. Hij zal zich in de rechtbank moeten verantwoorden. (JEW)