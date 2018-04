Politie verwelkomt nieuwe commissaris 07 april 2018

Francis Van Hove legde gisteren onder toezicht van burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) van Maldegem de eed af als nieuwe commissaris. Hij vervangt Christophe Geernaert als diensthoofd operationele ondersteuning. Hierbij heeft hij de leiding over het contactteam, de lokale recherche en slachtofferbejegening. Hij neemt eveneens het luik verkeer voor zijn rekening. "Ik was klaar voor een nieuwe uitdaging, ik zie het volledig zitten'', zegt Francis. Hij zette zijn eerste stappen bij de politie in 1989 bij de toenmalige gemeentepolitie van Brussel. (DJG)