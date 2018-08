Politie vat dieven van 15 en 18 jaar 18 augustus 2018

Op de Deisterweg in Maldegem werd in de nacht van woensdag op donderdag om 03.10 uur een inbraak in een woning en een poging autodiefstal gemeld bij de politie Maldegem. Twee jongemannen van 18 en 15 jaar uit Maldegem konden gevat worden. Beiden kunnen gelinkt worden aan andere feiten waaronder twee diefstallen uit niet afgesloten voertuigen in de Molenstraat. De meerderjarige werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en werd vrijgelaten onder strenge voorwaarden. De minderjarige werd voorgeleid voor de jeugdrechter en werd geplaatst in een gesloten instelling. (DJG)