Politie betrokken bij verkeersongeval

De politie van Maldegem is gisteren betrokken geraakt bij een verkeersongeval in Gent. Een onoplettende bestuurder reed rond het middaguur een politievoertuig aan in de staart. "Onze mensen moesten in Gent zijn om documenten door te geven. Gelukkig was de schade door de aanrijding enkel materieel", zegt John Van Acker, politiewoordvoerder van zone Maldegem. Opvallend: de agenten van Maldegem konden zelf de vaststellingen niet doen. Daarvoor kwam de Gentse politie ter plaatse. Het ongeval veroorzaakte lichte verkeershinder. (OSG)