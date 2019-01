Poging inbraak verhinderd door alerte bewoners Jeffrey Dujardin

13 januari 2019

In de Prins Boudewijnlaan in Maldegem werd vrijdagavond rond 22.30 uur een inbrekers op heterdaad betrapt. De bewoners werden opgeschrikt door verdachte geluiden achteraan de woning en verwittigden de politie. Toen de bewoners polshoogte namen, zagen ze in een naastgelegen steegje een onbekende persoon weglopen. Deze persoon was volledig in het zwart gekleed en droeg een zwarte rugzak. De politie doorzocht de omgeving maar kon de verdachte niet lokaliseren.