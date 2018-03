Plassen naast rijweg verhelpen overstroming elders 29 maart 2018

De wegenwerken in de Spanjaardshoek en Heulendonk in Adegem lopen op zijn einde. In Heulendonk trekken sommige mensen grote ogen, omdat er na een fikse regenbui grote plassen water blijven staan in de zone tussen de rijweg en het fietspad. "Dat is net de bedoeling", legt schepen Erwin Goethals (Groen) uit. "Het regenwater dat op de weg valt, kan naar die bufferzone stromen, en daar rustig in de grond infiltreren. Zo wordt er minder regenwater naar beken en waterlopen afgevoerd, en is er elders in de gemeente minder kans op overstroming. De zones worden nog ingezaaid met gras en dan zal alles netter ogen. Maar er zullen daar inderdaad regelmatig plassen staan", zegt schepen Erwin Goethals nog.





(JSA)