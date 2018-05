Pianist speelt thuismatch 24 mei 2018

02u34 0

Aaron Pausenberger, een jonge beloftevolle pianist uit Adegem, geeft op zondag 27 mei een pianorecital. Dat gebeurt om 15.30 uur in de Sint-Adrianuskerk in Adegem, in samenwerking met Orgelpunt Adegem. Tijdens dit lenteconcert speelt hij werken van onder andere Beethoven, Skrjabin, Prokovief en Granados. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa of 25 euro voor een familiekaart. Voor meer informatie kan je een e-mail sturen naar luc.pausenber ger@skynet.be of bellen op het telefoonnummer 0472/51.17.29.





(JSA)