Peter Koelewijn op Vlambiance 12 april 2018

Rotary Maldegem is volop bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe editie van Vlambiance. Die wordt dit jaar gehouden op vrijdag 24 augustus in de feesttent in het Sint-Annapark in Maldegem. Twee namen zijn ondertussen bekend. Belle Perez staat in voor de zuiderse sfeer en Nederlander Peter Koelewijn zal de tent laten ontploffen met zijn 'Kom van dat dak af'.





De voorverkoop van de kaarten gaat binnenkort van start. Info: www.vlambiancemaldegem.be.





