Peter De Clercq en dochter openen delicatessenwinkel naast restaurant Elckerlijc Alles wat je in restaurant eet, kan je kopen in de winkel Joeri Seymortier

27 december 2018

16u42 0 Maldegem Barbecuekoning Peter De Clercq en zijn dochter Axelle openen begin januari een nieuwe delicatessenwinkel, net naast het bekende restaurant Elckerlijc in Maldegem. Belgische streekproducten zullen centraal staan in ‘Lecker by Elckerlijc’. Peter De Clercq heeft ook eigen pralines ontwikkeld, met een typische grill- en rooksmaak.

Peter De Clercq uit Maldegem, de man van Grillmasters op Vier en gewezen wereldkampioen barbecue, waagt zich aan een nieuwe uitdaging. Na zijn succesvol restaurant en zijn kookboeken, komt er nu ook een delicatessenwinkel. De Belgische vlag zal er trots wapperen, want je zal er vooral streekproducten kunnen kopen. Je zal er bieren, honing en geitenkaas kunnen kopen, maar evengoed ambachtelijke charcuterie, huisgemaakte worst, kruidenmengelingen, bereide maaltijden of seizoensgroenten zoals pompoen en courgetten, rechtstreeks uit de moestuin van de chef zelf.

“België kent een rijke cultuur van lekker eten en drinken”, zegt Peter De Clercq. “In het restaurant ontvangen we heel wat Belgen die van heinde en verre komen, maar we hebben evengoed heel wat internationale gasten die hier van vakantie genieten, of op zakenreis zijn. Het is fijn dat ze de worst die ze proeven als aperitiefhapje of de pralines die ze bij de koffie krijgen, binnenkort ook kunnen kopen in onze eigen delicatessenwinkel. Zo kunnen ze iets typisch Belgisch mee naar huis nemen. Eigenlijk zal het zo zijn dat je de producten die je proeft in het restaurant, ook kan kopen in de winkel. Zo gaan we voor een wisselwerking met onze leveranciers. Groenten en fruit van lokale boeren uit Maldegem en omgeving, maar evengoed bijvoorbeeld de kaas van de bekende Van Tricht, die we zelf laten rijpen in geroosterd sinaasappelhout.”

Pralines

In de winkelrekken komen ook bijzondere huispralines. De gewezen wereldkampioen barbecue ontwikkelde samen met Brugse meester-chocolatier Oliver Van Nueten vijf unieke pralines met een grill- en rooksmaak. Die smaakbommen zijn exclusief en in een geschenkverpakking te koop in de winkel. Het gaat om vijf verschillende smaken: gerookte olijfolie, gegrilde sinaasappel, Cascara (gedroogde koffiebes, red.), boomstammetjes met spekjes en amandel, en eentje met de unieke Elckerijc gin.

Dochters

De dochters van Peter, Axelle en Naomi, hebben het ondernemersinstinct mee van hun papa, en draaien al een tijdje mee in zijn zaak. Axelle had al een eigen pop-uprestaurant en baatte al een zomerbar uit. Naomi draait mee in de zaal in Elckerlijc, het restaurant van hun ouders. Axelle wordt nu verantwoordelijk voor ‘Lecker by Elckerlijc’. Axelle zorgt voor het assortiment en zal de winkel runnen. “Bedoeling is dat de twee dochters later de zaak van hun ouders verderzetten”, klinkt het nog.

Info op de Facebookpagina ‘LeckerByElckerlijc’.