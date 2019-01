Peter De Clercq en dochter Axelle openen ‘Lecker by Elckerlijc’ Joeri Seymortier

08 januari 2019

11u14 0 Maldegem Grillmaster Peter De Clercq en zijn dochter Axelle hebben hun delicatessenwinkel ‘Lecker by Elckerlijc’ dinsdag officieel en feestelijk geopend.

De nieuwe winkel ligt net naast het restaurant van de televisiekok, in de Kraailokerkweg 15b in Maldegem. “Je vindt hier Belgische streekproducten zoals bieren en honing en geitenkaas, maar ook ambachtelijke charcuterie, huisgemaakte worst, kruidenmengelingen, bereide maaltijden of seizoensgroenten zoals pompoen en courgetten uit de moestuin van mijn papa”, zegt Axelle. “Ook de nieuwe pralines die papa creëerde samen met chocolatier Oliver Van Nueten, zijn hier te koop.”

De winkel is open op maandag van 12 tot 19 uur, van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 19 uur, op zaterdag van 9 tot 12 uur. Gesloten op zondag. Info: 050/35.35.68.