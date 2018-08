Pastoor Stefaan De Paepe (72) met pensioen 10 augustus 2018

02u34 0 Maldegem Pastoor Stefaan De Paepe (72) van Maldegem gaat volgende maand met pensioen en verhuist naar een woonzorgcentrum in Eke-Nazareth.

Voor Stefaan De Paepe in 1996 naar Maldegem kwam, was hij onderpastoor in Eeklo, leraar in Ten Doorn, proost van de Arbeidersbeweging in Sint-Niklaas en pastoor-deken in Ledeberg. Eerst was hij enkel de pastoor van de Sint-Barbaraparochie in Maldegem, later kwamen daar alle kerken van groot-Maldegem bij.





"Op zijn eigen, rustige manier leidde onze pastoor 22 jaar lang alle erediensten", zegt trouwe kerkganger Marianne Posman. "Elke eredienst droeg zijn stempel: sereen, ingetogen, meelevend, vrolijk en blij voor de kinderen. Hij legde het evangelie uit op zijn eigen manie. Soms met een kwinkslag, maar altijd zeer duidelijk. Hij was op veel evenementen aanwezig, bezocht de zieken en stond veel mensen bij in hun verdriet. Hij was een baken voor heel wat mensen."





Op 30 september wordt feestelijk afscheid genomen, met de medewerking van de vijf Maldegemse parochies. Half oktober wordt Luc Mertens dan de nieuwe pastoor van Maldegem.





(JSA)