Passiedreef maand onderbroken voor verkeer 07 augustus 2018

De Passiedreef in Maldegem, een zijstraat van de drukke N49, wordt vanaf vandaag onderbroken voor het verkeer. Vanaf dinsdag 7 augustus tot ongeveer 7 september wordt de Passiedreef tussen de beide kruispunten met de Oostdreef volledig afgesloten. "Onder de rijbaan wordt een verstopte gemetselde afwateringskoker vervangen door PVC-buizen", zegt schepen van Openbare Werken Erwin Goethals (Groen). "Nadien moeten de fundering en het betonnen wegdek nog een drietal weken uitharden", aldus Goethals.





De komende maand zal het gemotoriseerd verkeer in beide richtingen moeten omrijden via de Koning Albertlaan, Butswervestraat, Heirweg en de Brezendedreef. Van zodra mogelijk zullen fietsers en voetgangers wel langs de werken kunnen passeren. (JSA)