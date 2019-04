Papaverrun brengt 2.000 euro op voor Gambia Joeri Seymortier

08 april 2019

08u59 0 Maldegem De kinderen van De Papaver in Adegem hebben net voor de start van de paasvakantie 2.000 euro bij mekaar gelopen voor kinderen in Gambia.

Net voor de vakantie werd de Papaverrun georganiseerd. Kinderen lieten zich sponsoren om rondjes rond de kerk en de school te lopen. Het was de derde keer dat het evenement georganiseerd werd. De Papaverrun is een sponsorloop ten voordele van de Seidemann School in Gambia. Een koppel uit Assenede zamelt daarvoor geld in, en zij krijgen nu een cheque van 2.000 euro van de school in Adegem.