Pak huldigingen op bloedgeversfeest Rode Kruis 04 april 2018

Het Rode Kruis Maldegem heeft zijn bloedgeversfeest gehouden en heeft daar een pak mensen in de bloemetjes gezet. Er werden achttien brevetten uitgereikt aan mensen die de cursus EHBO of Helper goed volbracht hebben. Er waren ook huldigingen voor verdienstelijke bloedgevers. Rudy Bauwens en Guido Steenhuyse hebben honderd keer bloed gegeven. Marc De Baets heeft er 125 bloedgiften opzitten. Linda Verstraete gaf al 150 keer bloed. Hendrik Nobus werd uitgewuifd op zijn 71ste verjaardag. Voor al die mensen was er een M-bon en een attentie van het Rode Kruis afdeling Maldegem.











(JSA)