Oude abonnementen Sint-Annazwembad niet meer geldig vanaf 2019 Anthony Statius

27 november 2018

11u05 0

Wie nog een oude zwembadkaart van het Sint-Annazwembad in zijn bezit heeft, kan deze nog tot uiterlijk eind december 2018 omruilen aan de bemande kassa in het Sint-Annazwembad. Vanaf 1 januari 2019 zijn de oude kaarten niet meer geldig en kan je in het zwembad enkel nog terecht met een nieuwe kaart met QR-code. Wie geen extra kaart wenst, kan de abonnementen ook op de e-ID kaart laten plaatsen.

De kassa is tijdens het schooljaar open op dinsdag van 19 tot 21.45 uur, op woensdag van 14 tot 17 uur, op zaterdag van 14 tot 17.45 uur en op zondag van 8 tot 12 uur en tijdens schoolvakanties op maandag van 14 tot 17.45 uur, op dinsdag van 14 tot 17.00 uur en van 18 tot 21.45 uur, op woensdag van 14 tot 17.00 uur, op zaterdag van 14 tot 17.45 uur en op zondag van 8 tot 12.00 uur. Alle openingsuren en sluitingsdagen van het zwembad kan je raadplegen via www.maldegem.be/zwembadmaldegem.