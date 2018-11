Oud-leiding Chiro nodigt Frank Vander Linden uit in Kerk van Kleit Joeri Seymortier

06 november 2018

13u26 3 Maldegem Van-R, de oud-leiding van Chiro Kleit, haalt op vrijdag 9 november Frank Vander Linden naar de kerk van Kleit.

Frank Vander Linden is bekend als de zanger van De Mens, maar komt op 9 november solo naar Kleit. De organisatoren bouwen een mooie reputatie op, want ze haalden eerder ook al Johan Verminnen, Raymond Van Het Groenewoud, Sioen en Yevgueni naar de Kleitse kerk.

Tickets voor het concert ‘Nachtwerk’ kosten 15 euro. Verkrijgbaar bij MiniMarket Marijke in Kleit, via info@van-r.be of telefonisch op 050/71.02.77.