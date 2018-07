Opgelet: verplaatsbare camera filmt je 03 juli 2018

02u42 0 Maldegem In Maldegem kan je voortaan door een verplaatsbare camera gefilmd worden. De gemeenteraad heeft het gebruik een tijdje geleden goedgekeurd en de camera zal op verschillende plaatsen in Maldegem hangen.

De politie gebruikte de camera al in een testcase tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels, die op groot scherm op de Markt werden vertoond.





Doelgericht

"De eerste resultaten waren positief", zegt politiewoordvoerder John Van Acker. "De camera zal na de wedstrijden doelgericht en op basis van beschikbare informatie en feiten op verschillende plaatsen in Maldegem hangen. De plaatsen waar er gefilmd mag worden zijn vermeld in het gemeenteraadsbesluit. De camera is een belangrijk hulpmiddel met verschillende toepassingen."





Op de toegangswegen naar Maldegem zullen borden iedereen duidelijk maken dat je gefilmd kan worden in Maldegem. Die borden zijn trouwens verplicht.





