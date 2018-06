Operetteparels in Den Hoogen Pad 07 juni 2018

02u31 0

De groep A Tempo komt op zondag 10 juni om 15 uur naar het cultuurcentrum Den Hoogen Pad in Adegem, met de voorstelling Operetteparels.





Leen Van Hoecke uit Kleit is één van de zangeressen van het ensemble. "We brengen operetteproducties en concerten met licht klassieke muziek, zoals Weense walsen en gekende operettearia's", zegt Leen. "Vorig jaar hebben we de CD Operetteparels opgenomen en die willen we met onze tournee verder promoten."





Kaarten kosten 20 euro en zijn te koop op 0485/76.94.01 of info@atempo.be. (JSA)