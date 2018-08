Opendeur Oud Sint-Jozef 31 augustus 2018

02u30 0

Het Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef in Maldegem houdt op zondag 2 september een open deur. Van 14 tot 18 uur zijn er verschillende demonstraties en activiteiten. Je kan bollen of petanque spelen, en er is muziek van de Silver Thistle Pipes and Drums. Om 16 uur is er een bingo in de refter. Gratis toegang. Info: 050/40.39.22. (JSA)