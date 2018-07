Open Vld zet tien jongeren op de lijst 14 juli 2018

Open Vld Maldegem kiest met Bart Van Hulle niet alleen voor een nieuwe lijsttrekker, maar trekt de vernieuwing door met tien jongerenkandidaten op de lijst.

Open Vld trekt in Maldegem duidelijk vol ambitie naar de verkiezingen. Op de lijst zullen tien jongeren staan. Negen daarvan worden nu al bekendgemaakt. Een tiende jongerenkandidaat volgt in september, en zou volgens ingewijden een klepper zijn. De jongeren die de lijst van Open Vld versterken zijn student Pieter Cornelis (19), student Ruben Notteboom (20), Evelien Van De Putte (24) van Onthaalmama Lientje in Kleit, leerkracht Ellen Gobeyn (26), verpleegkundige Isaline De Baere (27), Iris Devlieger (29) als zaakvoerder van Adds2marketing, thuisverpleegkundige Kiran Van Landschoot (30), bediende Cindy De Baets (33) en ook Glenn Longeville (34), de zaakvoerder van Miglenn Verwarmingsinstallaties.





"De bedoeling van politiek is altijd om een beter Maldegem aan de volgende generatie te kunnen doorgeven", zegt lijsttrekker Bart Van Hulle (53).





"Volgens ons doe je dat het beste samen met de jongeren die de volgende generatie zijn. Daarom hebben wij op onze lijst ruimte gecreëerd voor tien jongeren vol enthousiasme, talent en een klare kijk op hoe zij hun gemeente willen veranderen. Zij hebben een dynamiek die het bestuur van Maldegem broodnodig heeft", aldus Van Hulle. (JSA)