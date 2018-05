Open Vld schuift zes nieuwkomers naar voor 16 mei 2018

02u36 0 Maldegem Na een nieuwe lijsttrekker schuift Open Vld Maldegem nu ook zes nieuwe kandidaten naar voor, voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Open Vld zit in Maldegem vandaag in de oppositie met vier zetels en zowat zestien procent van de stemmen. Ze wilden in 2012 al meebesturen met CD&V, maar werden in snelheid gepakt, waardoor CD&V en Groen een coalitie aangingen.





Nu zet de partij alles op alles om er vanaf volgend jaar wel bij te zijn. Naast de bekende koppen die nu al in de gemeenteraad zitten, wordt ook gemikt op veel nieuwkomers.





Bart Van Hulle

Op de foto zie je helemaal links de nieuwe lijsttrekker en huidig gemeenteraadslid Bart Van Hulle. Daarnaast staat bewegings- en voedingscoach Fransie Van der Steen. Henk Deprest is dierenarts en zaakvoerder van dierenhotel De Hoeve.





Leen Van den Driessche is medewerker in het bedrijf Forma-Rent van haar zoon en haar man. Daarnaast staat voorzitter Wim Swyngedouw.





De drie laatste nieuwkomers zijn Annuska Van Hoorebeke, die financieel adviseur is in haar bedrijf AVH Advies. Marc Van Hulle is bedrijfsleider van Houtbuigerij Van Hulle en Raf Pauwels is vertegenwoordiger bij horecagroothandel Devlieger Filip.