Oorzaak muffe geur leidingwater Maldegem gevonden: binnen paar dagen opgelost Joeri Seymortier

12 april 2019

10u33 6 Maldegem De Watergroep heeft de oorzaak gevonden van de muffe geur van het leidingwater in enkele huizen in Maldegem. Binnen een paar dagen moet het probleem van de baan zijn.

Er kwamen de voorbije dagen klachten binnen uit Maldegem, dat het water dat uit de kraan stroomt een muffe geur zou hebben. De Watergroep heeft verschillende stalen genomen. “We hebben nieuwe analyseresultaten binnen, en kennen nu het probleem”, zegt woordvoerster Raissa Verstrynge. “De nieuwe resultaten geven aan dat de muffe geur van het water in de regio Maldegem te wijten is aan een uiterst lage concentratie trichlooranisol. Het gaat om amper één nanogram per liter. Bij een dergelijke lage concentratie heeft deze stof geen impact op de gezondheid, maar wel op de geur en de smaak van het water.”

Nu de oorzaak gevonden werd, kan het probleem snel opgelost worden. “Er werden al aanpassingen doorgevoerd in het behandelingsproces in het waterproductiecentrum van Eeklo. Die moeten er voor zorgen dat de geur de komende dagen verdwijnt”, klinkt het nog.