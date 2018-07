Ook vaste zone 30 aan drie resterende scholen 04 juli 2018

02u31 0

Er komt een vaste zone dertig aan alle scholen in Maldegem. Aan de Kruipuit en in de Schautenstraat en de Aardenburgkalseide geldt vandaag enkel een variabele zone dertig. Daar moet je dus enkel dertig per uur rijden wanneer de school start of net uit is.





"Aan alle andere scholen is er een vaste zone dertig, dus willen we ook bij die drie laatste schoolpoorten een vaste zone dertig invoeren", zegt burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V). "Aan elke schoolpoort komt ook een elektronisch snelheidsinformatiebord. Dat toont hoe snel je rijdt, als je de school passeert. Rij je sneller dan dertig kilometer per uur, dan zal er een bood rood gezichtje verschijnen. Rij je niet te snel, dan zie je een groen lachend gezichtje. Uit onderzoek blijkt dat chauffeurs effectief trager gaan rijden, wanneer ze geconfronteerd worden met hun eigen snelheid op zo'n bord." (JSA)