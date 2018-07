Ontploffing in elektriciteitscabine 28 juli 2018

02u26 0

Door een kleine accidentele ontploffing rond 18.30 uur in een elektriciteitscabine in de Urselweg in Maldegem, zaten heel wat huizen in Kleit gisterenavond enkele uren zonder elektriciteit. De cabine is verbonden met kleinere cabines, waardoor ook die een impact ondervonden van de ontploffing. De brandweer en Eandis kwamen ter plaatse om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Vanaf rond 20 uur kregen bewoners gestaag weer elektriciteit. (WSG)