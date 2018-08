Omheiningsdraad doorgeknipt 20 augustus 2018

Inwoners van een woning in de Reesinghelaan in Maldegem hebben zaterdagmiddag ontdekt dat hun omheiningsdraad is doorgeknipt. Vermoedelijk zitten inbrekers hier achter. In het huis zijn ze uiteindelijk niet geraakt. (JEW)