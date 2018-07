Omgeslagen kano, maar geen drenkeling 26 juli 2018

Een omgeslagen kano heeft gisteren de politie, brandweer, ziekenwagen en MUG doen afzakken naar de Rapenbrugstraat in Maldegem. Eerst werd gevreesd dat er een ongeval gebeurd was, maar uit nader onderzoek bleek dat de kano er al enkele dagen lag. "Er is geen aanwijzing van een drenkeling of dat de kano recent gebruikt werd", klinkt het bij de politie. "Voor de zekerheid heeft de brandweer de omgeving nog eens doorzocht." (WSG)