OCMW-voorzitter Stefaan Standaert trekt lijst Groen 08 augustus 2018

Stefaan Standaert, huidig voorzitter van het OCMW in Maldegem, zal op 14 oktober de lijst van Groen Maldegem trekken.





Groen zit nu samen met CD&V in de meerderheid in Maldegem. Zes jaar geleden haalden de groenen 11,3 procent en twee zetels binnen. Stefaan Standaert is net zoals in 2012 lijsttrekker. Op plaats twee staat huidig OCMW-raadslid Patricia Stokx. Schepen Erwin Goethals en gemeenteraadslid Lies Dhondt zullen op de lijst staan, maar een minder prominente plaats innemen. "Zij maken graag plaats voor andere kandidaten, maar blijven actief de werking van Groen Maldegem ondersteunen", zegt voorzitter Malik Weyns. "Schepen Erwin Goethals staat ook op plaats vier van de Groen-lijst voor de provincie." (JSA)